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Erzurum'da 9-15 Kasım denetimlerinde 74 şüpheli yakalandı, 3 silah ele geçirildi

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin 9-15 Kasım'da kent genelinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı ve 3 silah ele geçirildi. Uygulamalarda 12 bin 157 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 2 bin 282 araç sorgulandı.

Erzurum'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı, 3 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9-15 Kasım'da kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 12 bin 157 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve 2 bin 282 araç sorgulandı.

Denetimlerde okul çevrelerindeki 228 park ve bahçe kontrol edildi.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı ve 3 silah ele geçirildi.

Kaynak: AA
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