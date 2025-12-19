Haberler

Erzurum'da polis ekipleri 53'ü hükümlü olmak üzere aranan 80 şüpheliyi yakaladı

Erzurum ilinde polis, 10-19 Aralık tarihleri arasında yürütülen operasyonla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 aranan şüpheliyi yakaladı. Suçlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi ciddi suçlar yer alıyor.

Erzurum'da polis ekipleri, 53'ü hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 80 aranan şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-19 Aralık'ta hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, cinsel suçlar, ailenin korunmasına muhalefet, silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu bulundurma ile ticareti gibi suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ifadeye yönelik aranan 27, 5 yıldan az süreli hapis cezasıyla aranan 43, 5–10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 ve 10–20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 3 kişi olmak üzere toplam 80 aranan şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
