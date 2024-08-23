Erzurum'da 8 Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 1 Şüpheli Tutuklandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde, 8 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Kızlarkale Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta 8 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar sonucu hırsızlıkta kullanılan kamyoneti tespit etti. Çalınan büyükbaş hayvanlar, aracın kasasında saman balyaları arkasında bulundu. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde, 8 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Kızlarkale Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta 8 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmalar sonucu hırsızlıkta kullanılan kamyoneti tespit etti.
Çalınan büyükbaş hayvanlar, aracın kasasında saman balyaları arkasında bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.