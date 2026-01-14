Haberler

Erzurum'da 7 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

Karayazı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı. Düzensiz göçmenlere ve zanlılara ceza kesildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmalarda yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit ettiği 7 düzensiz göçmeni yakaladı, konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenlere 288 bin 687, zanlılara da 32 bin 852 lira ceza kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
