Haberler

Erzurum'da 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da aranan FETÖ hükümlüsü, hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kapsamında düzenlenen operasyonda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce yapılan operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.

FETÖ hükümlüsü Y.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un okuduğu kitaplar belli oldu

Ünlü oyuncunun kitap listesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Yollar kapandı, araçlar suya gömüldü

Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Yollar kapandı, araçlar suya gömüldü
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

Terör sorunu tarih oluyor! PKK'nın kritik kampından özel görüntüler
Kate Middleton ve Prenses Charlotte metroya bindi! Londralılar gözlerine inanamadı

Dünyanın en çok tanınan kadını kızıyla metroda: Görenler inanamadı
Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün

Kartla otomatik ödeme yapanlar yandı!
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Yunan bakandan skandal paylaşım: 'Türk yiyen' diyerek kahraman ilan etti, X yayından kaldırdı

Yunan bakandan skandal paylaşım! "Türk yiyen" dedi, kahraman ilan etti
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor