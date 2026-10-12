Erzurum'da 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi

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Erzurum'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce yapılan operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.

FETÖ hükümlüsü Y.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA