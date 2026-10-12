Erzurum'da 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi

Erzurum'da 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da aranan FETÖ hükümlüsü, hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kapsamında düzenlenen operasyonda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Erzurum'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce yapılan operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.
FETÖ hükümlüsü Y.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA