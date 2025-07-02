Erzurum'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

1) ERZURUM'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın merkez üssünü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.58'de oldu. Yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Köprüköy'ün yanı sıra Erzurum kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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