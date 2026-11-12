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Erzurum'da 3 personelin yaralandığı olayda şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

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Erzurum'da belediye barınağında yasaklı ırk köpeğiyle 3 personelin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheli, dün gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, hakkında yurt dışı yasağı şartı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Erzurum'da yasaklı ırk köpeğiyle belediye barınağında çalışan 3 personelin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine savcılık kararıyla alınan yasaklı ırk köpeğini 10 Kasım'da ziyarete giden ve görevli 3 personelin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla dün gözaltına alınan A.T.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe, hakkında yurt dışı yasağı şartı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Köpeğin sahibi hakkında önceden soruşturma başlatılmıştı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in oturduğu sitede, söz konusu köpeğe tekme attığı ve koruma görevlisinin silah çektiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Başsavcılık, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada ise soruşturma dosyasına sunulan yeni kamera kayıtları, bazı sosyal medya platformlarına ve basına yansıyan görüntüler ile şikayet dilekçesinde belirtilen yeni deliller kapsamında olayın diğer tarafında bulunan kişi veya kişiler yönünden soruşturma işlemlerine başlandığını belirtmişti.

Söz konusu kişiler hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hayvanın tehlike yaratacak şekilde serbest bırakılması" suçları kapsamında çok yönlü soruşturmaya başlandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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