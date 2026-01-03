Erzurum'da 241 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum'da aşırı kar ve tipi nedeniyle 241 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi, kapalı yollar için 400 araç ve 1200 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 241 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Kentte kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 241 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi, 400 araç ve 1200 personelle kapalı yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel