Erzurum'da 2 dakika geç kalan aday, görevlilerin 10.00 uyarısıyla KPSS'ye alınmadı

Erzurum'da 2 dakika geç kalan aday, görevlilerin 10.00 uyarısıyla KPSS'ye alınmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına 2 dakika geç kalan aday, görevlilerin salona son alınma saatinin 10.00 olduğunu hatırlatması üzerine sınava alınmadı. Aday, babasıyla görüşmesinin ardından okuldan ayrıldı.
Erzurum'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2026- Kpss Ortaöğretim) 2 dakika geç kalan bir aday sınava alınmadı.
Merkez Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylar, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra salonlara alındı.
Kapılar kapandıktan 2 dakika sonra okula gelen bir aday, sınava girebilmek için babasıyla görevlilerle görüştü.
Aday, görevlilerin salona son alınma saatinin 10.00 olduğunu hatırlatması üzerine okuldan ayrıldı.
Kaynak: AA