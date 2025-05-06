Erzurum'da 176 Araç Trafikten Men Edildi

Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 176 araç trafikten yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik kazaların azaltılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 1-30 Nisan tarihlerinde 23 bin 148 aracı kontrol etti.

Yapılan kontrollerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün belgesine işlem yapıldı.

Nisan ayında 176 aracın trafikten menedildiği denetimlerde, 34 araca sigorta yaptırmamaktan, 195 sürücüye hız sınırını aşmaktan, 60 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, 89 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan idari cezalar kesildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.