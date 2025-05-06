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Erzurum'da 176 Araç Trafikten Men Edildi

Erzurum'da 176 Araç Trafikten Men Edildi
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Erzurum'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 1-30 Nisan tarihleri arasında 23 bin 148 araç kontrol edilerek 176 aracın trafikten yasaklandığı açıklandı. Alkollü araç kullanan sürücüler ile sigorta ve hız ihlali yapanlar hakkında idari cezalar uygulandı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 176 araç trafikten yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik kazaların azaltılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 1-30 Nisan tarihlerinde 23 bin 148 aracı kontrol etti.

Yapılan kontrollerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün belgesine işlem yapıldı.

Nisan ayında 176 aracın trafikten menedildiği denetimlerde, 34 araca sigorta yaptırmamaktan, 195 sürücüye hız sınırını aşmaktan, 60 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmaktan, 89 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan idari cezalar kesildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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