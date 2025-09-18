Erzurum'da 17 Yaşındaki Sürücüye 37 Bin Lira Ceza

Haberler

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, okul önünde hızla seyreden 17 yaşındaki sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin lira ceza kesildi. Sürücü, durdurulmaya çalıştığı sırada olay yerinden kaçtı ancak kısa sürede yakalandı. Polis memuru, durdurma sırasında hafif yaralandı.

Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Yıldızkent Nafizbey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde hızlı bir şekilde seyreden aracı gören polis memuru, sürücünün yaşının küçük olduğunu tespit etti.

Polis memurunun kendisini durdurmaya çalıştığı sırada olay yerinden kaçan F.D. (17) kullandığı otomobili ikametinin yakınlarına bırakarak kaçtı.

Ekipler, kısa süre sonra yakaladığı sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin lira ceza kesti.

Sürücüyü durdurmaya çalışırken kolundan hafif yaralanan polis memuru ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
