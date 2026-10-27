Erzurum'da 1108 okul çevresinde güvenlik denetimleri aralıksız sürüyor

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Erzurum'da öğrencilerin güvenliği için okul çevresindeki denetimler devam ediyor.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelindeki 1108 okulda güvenlik güçlerince denetim yapılıyor.

Bu çerçevede kent merkezindeki 404 okulda sabit kolluk görevlisi, 106 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ve 79 ekip görevlendirildi.

Ayrıca 667 bahçe görevlisinin mesaiye başladığı kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde yürütülen denetimlerde, 14 bin 670 kişinin de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Polis ekipleri, okul çevrelerindeki market, büfe, internet kafe, kahvehane, park, bahçe ile metruk binaları ve okul servis araçlarını da sıkça kontrol ediyor.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında da 2 bin 863 okul servisi denetlendi, 190 seminerde 7 bin 600 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.

704 okulda personel görevlendirildi, 1316 devriyede 50 bin 516 kişi sorgulandı ve 21 bin 480 araç denetlendi.

Kent genelinde güvenlik güçlerince, bilinçli internet kullanımı için siber güvenlik, zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve trafik kuralları gibi çeştli konularda bilgilendirme çalışması da yapılıyor.

Kaynak: AA