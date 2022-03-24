Erzurum Büyükşehir Belediyesi boş tarım arazilerini kiralayıp üretim yapacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ekilmeyen tarım arazilerini vatandaşlardan kiralayıp üretim yapacaklarını ve başvuruları almaya başladıklarını bildirdi.

Sekmen, AK Parti İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığa büyük destek verdiklerini söyledi.

Başlattıkları tarımsal araç desteği uygulamasıyla belediye görevlilerinin, zirai alet ve tarım makineleriyle çiftçinin tarlasını uygun fiyata ekip biçtiğini belirten Sekmen, "Üreticimiz bize müracaat ediyor, biz de gidip hemen biçip sürüyoruz. Pasinler Ovası'nda ayçiçeği ekiminden tutun biçimine, patates ekiminden sökümüne kadar yapıyoruz." dedi.

Sekmen, "Ekilmeyen yerler varsa lütfen boş tutmayın, gelin bize bildirin, biz ekelim, size de kira ödeyelim dedik. Boş yerimiz kalmasın, değerlendirelim istedik. Konuyla ilgili müracaatlar oldu. Artık gıdaya ilgi ve talep olunca, tahmin ediyorum bunu da devletimiz mecburi duruma getirecek." ifadelerini kullandı.

Ekilmeyen tarım arazileri için ekip biçme seferberliği başlattıklarını dile getiren Sekmen, tespit edilen arazilerin vatandaşlara kira ödenerek ekileceğini bildirdi.

Vatandaşlara konuyla ilgili duyuru yaptıklarını anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Bu konunun üzerindeyiz. Bayağı bir müracaat da oldu. Bölgeye ne uygunsa onu ekeceğiz. Arazilerin küçük olmaması konusunda fayda ve maliyet analizi de yapacağız. Sonra da gidip ekerek milletimize ve vatandaşımıza faydalı olacağız. Kış ağır geçti, saman sıkıntısı da var. Diyarbakır'dan şu anda 1000 ton saman ayarladım. Demir yoluyla samanları Erzurum'a getirebilmek için görüşme yaptık. Kurumdan cevap bekliyoruz. Güzel bir fiyata pazarlığı yaptık. Burada vatandaşımıza, ihtiyacı olanlara dağıtacağız."

Sekmen, vatandaşların her türlü ihtiyacını gidermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.