Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Enerji Kentleri Birliği Başkanı Seçildi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Ankara'da yapılan olağan meclis toplantısında Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı'na seçildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilkent Kongre Merkezi'nde düzenlenen meclis toplantısının divan başkanlığını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da aday olduğu seçimde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, olağan meclis toplantısında oy çokluğuyla "Birlik Başkanı" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Sekmen, kendisine destek veren belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi günümüzde artan nüfus yoğunluğundan ve sanayileşmenin giderek hızlanmasından dolayı enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. Günümüzde yenilenebilir enerji fikri tüm dünyada hızla yaygınlaşan bir akımdır. Yenilenebilir enerjinin pek çok ülkenin gündemine girmiş olması, hali hazırda kullanılan fosil yakıtların çoğunun yakın gelecekte rezerv problemi yaşayacağı gerçeğidir. Bir başka ifadeyle dünyanın günümüzde kullandığı fosil yakıtların kaynaklarının tükenme riski dünya ülkelerini alternatif enerji arayışlara yönlendirmektedir. Bu alternatif arayışta yenilenebilir enerjiye olan ilgiyi daha da artırmaktadır."

Erzurum'da gerçekleştirilen enerji yatırımlarını da örnek gösteren Sekmen, "Kurumlar arası iş birlikleri daha da artıracağız. Bilimsel veriler ışığında yeni enerji alanları oluşturacağız. Belediyelerimize daha çok bilim insanlarını da dahil ederek teknik inceleme, fizibilite ve raporlama hizmeti sunacağız." ifadelerini kullandı.

Sekmen, daha büyük kapasiteli güneş enerji santrallerinin oluşturulacağını da anlatarak, yurt içi ve yurt dışı fonlarının belediyelere aktarılması hususunda da özel çalışmalar yapılacağını bildirdi.