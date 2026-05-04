Erzurum Barosu'ndan kentte bir avukatın ofiste bıçaklı saldırıya uğramasına tepki

Erzurum Barosu, kentte bir avukatın ofisinde bıçaklı saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Baro Başkanı Mesut Öner, baro önünde yaptığı açıklamada, avukat Taha Bağaçlı'ya gerçekleştirilen saldırıyı kınamak için meslektaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Olayın ardından yürütülen hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirten Öner, "Avukatlar hiçbir dosyanın tarafı değildir, savunma makamının temsilcisi olarak hukukun işlemesine katkı sunan yargının kurucu unsurlarındandır. Avukata yönelik her türlü şiddet yalnızca bir meslek grubuna değil, savunma hakkına, hukuka, hukuk devletine ve adalete yönelmiş bir saldırıdır." dedi.

Öner, şüphelinin önce adli kontrolle serbest bırakıldığını hatırlatarak, "Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden tutuklanması için yaptığı itiraz Asliye Ceza Mahkemesince reddedilmiştir. Vicdanlarda derin bir yara açan bu kararlar karşısında yönetimimiz olağanüstü toplanmış, kamera kayıtlarıyla sabit olan bu vahim eylem karşısında tepkisini ortaya koyarak CMK otomasyon sisteminin süresiz kapatılmasına ve zorunlu müdafi görevlendirme taleplerinin yazılı şekilde kabul edilmesine karar verilmiştir. Mesleğimizin itibarsızlaştırılarak, meslektaşlarımızın hedef haline getirilmesine asla sessiz kalmayacağız."

Şüphelinin tekrar gözaltına alınarak "görevi yaptırmamak için direnme", "silahla tehdit", "cebir ve tehdit suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlamalarıyla tutuklandığını anlatan Öner, meslektaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Avukat Bağaçlı da saldırıya uğradığı olaydan bir gün önce meslektaşı Hatice Kocaefe'nin katledildiğine işaret ederek, "2 gün arayla 2 farklı avukatın cenazesi kaldırılabilirdi. Avukatın daha etkin korunduğu daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına bazı baro avukatları da ellerinde "avukat yaşarsa adalet yaşar", "herkes için adalet, adalet için avukat", "Avukata saldırı adalete saldırıdır" yazılı kartvizitlerle katıldı.

Avukat Taha Bağaçlı, avukatlık bürosunda bir bankaya borcundan dolayı icralık olan K.P.'nin bıçaklı saldırısına uğramış, olayı yara almadan atlatmıştı. Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.