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Erzurum Aziziye'de otomobilin çarptığı genç kızın hayati tehlikesi sürüyor

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Erzurum Aziziye'de otomobilin çarptığı genç kızın hayati tehlikesi sürüyor
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde E-80 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

E-80 kara yolunda Hacı İbrahim Efendi Cami mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 25 AFS 206 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan F.S'ye (19) çarptı.

Kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Irak uyruklu kızın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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