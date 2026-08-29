Haberler

45 Yıllık Dostluk Trabzon'da Buluştu

45 Yıllık Dostluk Trabzon'da Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 1979'da mezun olan 24 arkadaş, geleneksel yıllık buluşmalarını Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde gerçekleştirdi. Hasret giderip anılarını tazeleyen grup, ilçenin doğal güzelliklerinin de tadını çıkardı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 45 yıl önce mezun arkadaşlar, Trabzon'da buluştu.

Üniversitenin çeşitli fakültelerinden mezun 24 kişi, her yıl ağustosun son haftasında farklı şehirde bir araya geliyor.

Bu yıl da Beşikdüzü Öğretmenevi'nde organize edilen programda hasret gideren dostlar, sohbet edip anılarını tazeledi.

Yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşayan eski üniversite arkadaşları, Beşikdüzü ilçesinin doğal güzelliklerinin de keyfini çıkardı.

Kaynak: AA
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

İstanbul'da yeni kabus! İki ilçe panikte, uzmanlardan uyarı geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Tesettür kararı çok konuşulmuştu! Efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı

İlk buluşma sonrası adamdan gelen mesajı görünce engeli bastı
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş

İnanılmaz detay! Tarihi maçta top bakın neyden sekmiş
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Saç ektiren futbolcu bin pişman oldu