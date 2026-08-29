45 Yıllık Dostluk Trabzon'da Buluştu
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 1979'da mezun olan 24 arkadaş, geleneksel yıllık buluşmalarını Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde gerçekleştirdi. Hasret giderip anılarını tazeleyen grup, ilçenin doğal güzelliklerinin de tadını çıkardı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 45 yıl önce mezun arkadaşlar, Trabzon'da buluştu.
Üniversitenin çeşitli fakültelerinden mezun 24 kişi, her yıl ağustosun son haftasında farklı şehirde bir araya geliyor.
Bu yıl da Beşikdüzü Öğretmenevi'nde organize edilen programda hasret gideren dostlar, sohbet edip anılarını tazeledi.
Yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşayan eski üniversite arkadaşları, Beşikdüzü ilçesinin doğal güzelliklerinin de keyfini çıkardı.
Kaynak: AA