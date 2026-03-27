Erzincan Valisi Aydoğdu'dan özel gereksinimli 2 kişiye doğum günü sürprizi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, özel gereksinimli Engin Kaya ve Tuncay Kapıkıran'a doğum günü sürprizi yaptı.

Vali Aydoğdu, Valilikte ağırladığı Kaya ve Kapıkıran ile bir süre sohbet ederek doğum günlerini kutladı.

Pastalarını kesen Kaya ve Kapıkıran, Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Vali Hamza Aydoğdu, Kaya ve Kapıkıran ile diyaloglarının yer aldığı görüntüleri, sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaştı:

" Erzincan'ın sadece sevilen simaları değil, bu toprağın vicdanı, merhameti ve sönmeyen neşeleridir onlar. Kelimelerin yetersiz kaldığı, dillerin sustuğu o noktada onlar devreye girer. 'Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez.' İşte o görünmez yoldan yürüyerek hiçbir karşılık beklemeden, sadece tebessümleriyle dokunurlar en derinimize. Bu kadim şehrin tadı, tuzu ve manevi huzuru olan kardeşlerimizin yeni yaşlarını kutlarken aslında bizlere gösterdikleri gerçek sevgiyi ve samimiyeti kutluyoruz. Onların gözlerindeki o çocuksu parıltı, bize karşılıksız sevmenin dünyadaki en büyük zenginlik olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Rabbim Erzincan'ımızın bu gülen yüzlerine, ömür boyu sağlık, bitmek bilmeyen bir huzur ve sevdikleriyle yan yana yürüyecekleri bereketli bir ömür nasip etsin."