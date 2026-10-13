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Erzincan-Sivas yolunda 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı, 1 kişi yaralandı

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Erzincan-Sivas yolunda 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı, 1 kişi yaralandı
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Erzincan-Sivas kara yolu Ulalar TOKİ kavşağında 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Erzincan- Sivas kara yolu Ulalar TOKİ kavşağında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılması ve polis ekiplerinin çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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