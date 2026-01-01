Haberler

Refahiye-Erzincan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı

Erzincan'daki Sakaltutan mevkiinde meydana gelen TIR kazası nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle yaşanan kazada trafik ekipleri önlem alarak araçları park alanlarına yönlendiriyor.

ERZİNCAN-Refahiye kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana gelen TIR kazası nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkiinde bir TIR makas yaptı. TIR'ı kurtarmak için çalışma başlatılırken Erzincan-Refahiye kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Her iki tarafa gitmek üzere yola çıkan araçlar, trafik ekipleri tarafından durdurularak parka çekiliyor. Refahiye'den Erzincan istikametine giden araçlar, yol kenarındaki park alanında bekleyişini sürdürüyor. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

