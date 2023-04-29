Erzincan'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Erzincan'da kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte ve çevresinde, hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Nisan sonunda köylerde sabah uyanan vatandaşlar yağan kar karşısında şaşkına döndü.

Erzincan- Gümüşhane kara yolu geçişindeki Yeşilyurt köyünde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Köylülerden Levent Alkan, AA muhabirine, nisan ayının son günlerinde karla uyanmalarına şaşırdıklarını ifade etti.