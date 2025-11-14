Erzincan Merkezli Kaçak Silah Operasyonunda 48 Gözaltı, 9 Tutuklama

ERZİNCAN merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonda 2 el bombası ile çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 48 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzincan'da kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, 1'inin ise adli kontrolle serbest kaldığı incelemeyi sürdüren Erzincan Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin internet veri tabanlı sosyal medyadan örgütlenip, bulundurulması yasak olan silah ve patlayıcı maddelerin ticaretine yönelik ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket ettiklerini tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından Erzincan merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkıdan bozma silah, 4 kurusıkı silah, toplam 756 fişek ve mermi ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 33'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.