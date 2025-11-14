Erzincan Havalimanı'nda Uçak Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla uçak yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Havalimanı içerisinde DHMİ'ye ait Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisi'nde özel tasarlanmış Boeing 737-800 tipi eğitim uçağında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği 150 yolcusu ve 8 mürettebatı olan uçağın motor kısımlarında yangın çıktı.

Motorda başlayan yangının diğer bölümlere sıçramasıyla hızlı şekilde bölgeye Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele, Erzincan Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekibi, koruyucu kıyafetlerle bölgede kimyasal ve radyolojik ölçümler alarak, dekontaminasyon (kimyasallardan arındırma) yaptı.

İtfaiye ve havalimanı görevlilerinin yangını kontrol altına almasıyla uçak içerisindeki yaralılar kurtarılıp ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.