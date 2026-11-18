Erzincan-Gümüşhane kara yolunda otomobilin devrilmesi 3'ü çocuk 5 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan-Gümüşhane kara yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi; sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan'da, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
A.O.K. idaresindeki 24 AAL 272 plakalı otomobil, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.K. (45), E.İ.K. (15), Ş.K. (15) ve Y.B.K. (15) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA