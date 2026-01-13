Erzincan-Gümüşhane kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Erzincan- Gümüşhane kara yolu, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapatıldı, Erzincan- Sivas kara yolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kent genelinde 2 gündür etikili olan kar yağışı ve sis, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Polis ekipleri, Erzincan-Gümüşhane kara yolunu, sis, yoğun kar ve tipinin zaman zaman görüş mesafesini 5 metrenin altına kadar düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapattı.

Karayolları ekipleri, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek, yolları açık tutmaya çalışıyor.

Öte yandan, polis ekipleri, Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurdukları tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri yönüne geçişlerine izin vermiyor.