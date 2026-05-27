Erzincan'da 2 bin metre rakımda saklı kalan Konarlı Şelalesi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2 bin rakımdaki Konarlı Şelalesi, Munzur Dağları'ndan beslenen suları ve 30 metre yüksekten dökülen görüntüsüyle doğa severlerin keşfetmesi gereken bir güzellik. Yaz aylarında 16 derece serinlik sunan bölge, az ziyaretçi almasıyla sakin bir kaçış noktası.

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde yaklaşık 2 bin rakımdaki Konarlı Şelalesi, az bilinen doğal güzelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Munzur Dağları'ndan gelen kar suları ve kaynak sularıyla beslenen şelale, bahar aylarında debisinin artmasıyla güzel bir manzara oluşturuyor.

Tercan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve dağ yolu üzerinde olduğu için Konarlı Şelalesi çok az ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor. Konarlı Deresi'nde balık popülasyonunu korumak ve artırmak amacıyla avlanma yasağı uygulanırken, şelalenin suyu yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye dökülüp daha sonra Karasu Nehri'ne ulaşıyor. Yaz aylarında hava sıcaklığının yaklaşık 16 derece olması nedeniyle bölge yayla havası sunuyor. Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dronla görüntülenen bölge, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
