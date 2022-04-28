Göyne Barajı yağışlarla doldu

Erzincan'da tarım arazilerinin sulamasında kullanılan, Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine ait Göyne Barajı, kış ve ilkbahar mevsimindeki yağışlarla doldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kışın yanı sıra mart ve nisanda etkili olan yoğun kar ve sağanak, küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle su seviyesinde yaz döneminde büyük düşüş yaşanan baraj ve göletleri doldurdu.

Sulama amaçlı kullanılmasına rağmen 5 yıldır dolup tahliye edilmeyen Göyne Barajı da bu yıl yağışlarla tam doluluğa ulaşarak çiftçiye umut oldu.

Göyne Barajı'ndan görevlilerce salınan sular, kanallar aracılığıyla kentteki tarım alanlarına ulaşıyor ve tarlalarına sulama sistemi kuran bazı çiftçiler de bu kanallardan dalgıç motor aracılığıyla tarlalarını suluyor.

Barajın kuraklık dönemindeki hali ile son durumu Anadolu Ajansı muhabirince aynı açılardan görüntülendi.

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mesut Aksaray, AA muhabirine, yağışlar sayesinde sulama barajından 2017'den bu tarafa ilk kez su tahliyesi yapıldığını söyledi.

Aksaray, gelecek yıllarda hava sıcaklıkları, yağış ve kuraklığın nasıl olacağını bilmedikleri için çiftçilerin su kaynaklarını tasarruflu kullanması gerektiğine işaret etti.

"Kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak zorundayız"

Bu yıl yağışlarla su kaynaklarında artış olduğunu anlatan Aksaray, şöyle konuştu:

"Yoğun kar yağışı alan bölgemizde su kaynaklarımızda ciddi oranda artış meydana geldi ancak bu çiftçilerimizin salma sulama yani vahşi sulamayı tercih edebilecekleri anlamına gelmemeli, aksine damlama ve yağmurlama sistemlerine ağırlık vermemiz gerekmektedir. Bir yıl bereketli bir yağış yaşadığımız için su kaynaklarımızı israf etmememiz gerekiyor. Su kaynaklarımız milli kaynaktır, bu kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak zorundayız."

Mesut Aksaray, Erzincan Göyne Barajı'nın 5 bin 65 hektar tarımsal sulama alanına sahip olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Barajımızdaki suyla her yıl 3 bin 200 hektar tarımsal alanı sulamaktayız. Tabi çiftçilerimiz salma sulamaya ağırlık verdiklerinde su kaynaklarımızda ciddi krizler yaşanmaktadır. Son yıllarda özellikle su kaynaklarının debilerinin düşmesi nedeniyle baraj suyumuzu üçer gün arayla kesip ardından biriken suyu çiftçiye vermeye başladık. Bu da bölgemizdeki tarımsal arazilerin yaklaşık 12 günde bir suya kavuşması anlamına geliyordu. Kaynaklarımızı basınçlı sistemler ile değerlendirmemiz gerekir. Sulama sistemleri için gerek kırsal kalkınmadan alınan yüzde 50 hibe desteği, gerekse Ziraat Bankasından alınan sıfır faizli kredilerle çiftçilerimize gerekli destekler sağlanmaktadır."

Tasarruf için damlama sulamanın önemine vurgu yapan Aksaray, "Damlama sulama sistemleri büyük oranda suda tasarruf sağladığı gibi çiftçinin elektrik tüketimini de yüzde 50'ye varan oranda düşürmektedir. Tabi düşen elektrik maliyeti ile ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlanıyor." dedi.