Erzincan'daki Göyne Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
Erzincan'da etkili olan dondurucu soğuklar, Göyne Barajı'nın yüzeyinin buzla kaplanmasına neden oldu. Kentte 3 gün süren kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece sıfırın altında 12 dereceye düştü. Baraj, yaz aylarında tarım arazilerini sulamak ve balık kafesçiliği için kullanılıyor.
Erzincan'daki Göyne Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.
Kent genelinde 3 gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, Çatalarmut köyündeki Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.
Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.
Kar ve buzla kaplanan baraj dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel