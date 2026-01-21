Haberler

Erzincan'daki Göyne Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu

Erzincan'daki Göyne Barajı soğuk havanın etkisiyle dondu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da etkili olan dondurucu soğuklar, Göyne Barajı'nın yüzeyinin buzla kaplanmasına neden oldu. Kentte 3 gün süren kar yağışının ardından hava sıcaklığı gece sıfırın altında 12 dereceye düştü. Baraj, yaz aylarında tarım arazilerini sulamak ve balık kafesçiliği için kullanılıyor.

Erzincan'daki Göyne Barajı, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

Kent genelinde 3 gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, Çatalarmut köyündeki Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Kar ve buzla kaplanan baraj dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak