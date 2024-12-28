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Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

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Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgede kar yağışı etkili olduğu bildiriliyor.

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

Erzincan'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi
Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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