Erzincan'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 1 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu ikinci şoför hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da feci bir kaza meydana geldi. A.K. idaresindeki yolcu otobüsü Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa Deresi mevkisinde savrularak yoldan çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüsün uyku bölümündeki ikinci şoförü Cemalettin Tosunoğlu (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemalettin Tosunoğlu sevk edildiği Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Erzurum'dan Antalya'ya gitmek için yola çıkan otobüste 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.

