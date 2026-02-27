Haberler

Yoğun kar yağışı nedeniyle Refahiye-Erzincan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Güncelleme:
Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Refahiye-Erzincan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlıyor. Ağır tonajlı araç geçişine kapatılan yolda tır sürücüleri uzun saatlerdir bekliyor.

Erzincan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Refahiye- Erzincan kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Refahiye-Erzincan kara yolu, ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı.

Refahiye ilçe çıkışında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tır sürücülerinin geçişine izin vermedi.

Uzun tır kuyruklarının oluştuğu bölgede, sürücüler yolun tamamen kardan temizlenmesini bekliyor.

Çok sayıda aracın da kara saplandığı kara yolunda ekipler, karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan bölgede yolun açılmasını bekleyen tırlar, dronla görüntülendi.

Tır sürücüsü Yücel Ala, AA muhabirine, geceden beri yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Sürücü Recep İrgat ise yaklaşık 10 saattir yolda beklediğini belirterek, "Uzun tır kuyruğu oluştu. Yolun açılmasını bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
