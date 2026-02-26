Haberler

Erzincan'da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Güncelleme:
Erzincan-Gümüşhane ve Erzincan-Sivas kara yollarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Karayolları ve polis ekipleri, sıkışan trafiği açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan- Gümüşhane ve Erzincan- Sivas kara yollarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam etkisini artıran kar yağışı, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ile Kızıldağ ve Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Yolda kalan araçların trafiği engellememesi için karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle çalışma yaptı.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması da gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücülerden dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmelerini istedi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

