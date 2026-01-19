Haberler

Erzincan'daki kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Güncelleme:
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgelerde emniyet ve jandarma ekipleri tedbir aldı, karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kent genelinde etkisini artıran kar, tipi ve sis, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için emniyet ve jandarma ekipleri tedbir aldı, karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü.

Karayolları ekipleri, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek yolları açık tutmaya çalışıyor.

Ayrıca Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
