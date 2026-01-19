Erzincan'daki kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan- Sivas ile Erzincan- Gümüşhane kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kent genelinde etkisini artıran kar, tipi ve sis, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için emniyet ve jandarma ekipleri tedbir aldı, karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü.

Karayolları ekipleri, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek yolları açık tutmaya çalışıyor.

Ayrıca Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.