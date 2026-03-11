Erzincan'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yıldızlı köyünde ikamet eden Ali S'nin (85) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Yangında dumandan etkilenen Ali S'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.