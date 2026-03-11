Haberler

Erzincan'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemaliye ilçesinde Yıldızlı köyünde meydana gelen ev yangınında dumandan etkilenen 85 yaşındaki Ali S. hayatını kaybetti. Yangın, köylülerin müdahalesiyle söndürülürken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Yıldızlı köyünde ikamet eden Ali S'nin (85) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Yangında dumandan etkilenen Ali S'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

Geceye damga vuran kare
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti hatırladı

Mutluluktan dört köşe
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar

Tam kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar
Arne Slot'tan stat atmosferi ve Galatasaray hakkında çarpıcı itiraf

Üst üste yaşanan hezimetin ardından neler dedi neler