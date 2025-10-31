Haberler

Erzincan'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Erzincan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüphelinin üzerinde 216 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.C.Ş, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Erzincan'da, üzerinde 216 sentetik hap ele geçirilen 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüphelendikleri M.C.Ş'yi takibe alıp ardından şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 216 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
