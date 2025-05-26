Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Erzincan'da iki otobüste 20 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Akyazı Uygulama Noktası'nda doğudan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpek Naz'ın katılımıyla yapılan aramada 28 parça halinde 12 kilo 400 gram, başka bir yolcu otobüsünde ise Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada 11 parça halinde 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin temin edicisi şüphelilere yönelik Diyarbakır'da yapılan operasyonda, 3 takip cihazı ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.H.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2'si hakkında ise adli işlem başlatıldı.