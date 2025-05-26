Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yapılan uyuşturucu operasyonunda iki otobüste toplam 20 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda bir zanlı tutuklanırken, diğer şüphelilere de işlem yapıldı.

Erzincan'da iki otobüste 20 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Akyazı Uygulama Noktası'nda doğudan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpek Naz'ın katılımıyla yapılan aramada 28 parça halinde 12 kilo 400 gram, başka bir yolcu otobüsünde ise Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada 11 parça halinde 7 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerin temin edicisi şüphelilere yönelik Diyarbakır'da yapılan operasyonda, 3 takip cihazı ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.H.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 2'si hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Amerikalı Citi Bank altın fiyatları için tahminlerini güncelledi

Amerikalı ünlü banka altın için tahminini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunda yeni gelişme
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.