Erzincan'da 1 kilo kokain ele geçirildi

Erzincan'da 1 kilo kokain ele geçirildi
Güncelleme:
Erzincan'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 51 gram kokain bulundu. İki kişi, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

ERZİNCAN'da polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 51 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, araçta 1 kilo 51 gram kokain bulundu. 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarılan M.K. ve K.U. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından tutuklandı.

