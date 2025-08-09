Erzincan'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Erzincan'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Erzincan'da yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunduran yabancı uyruklu şüpheli, emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonun ardından tutuklandı. Ekipler, otobüste yapılan aramada 27,84 gram sentetik uyarıcı ele geçirdi.

Erzincan'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında Akyazı Uygulama Noktası'nda durdurulan yolcu otobüsündeki yabancı uyruklu şüpheli P. Z'nin üzerinde arama yapan ekipler, 27,84 gram sentetik uyarıcı ele geçirdi.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
Haberler.com
