Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, bu kapsamda kentte K.A, K.Y, H.Ö, Z.K. ve V.Y'nin iş yeri ile eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 4 bin 573 paket gümrük kaçağı sigara, 5 elektronik sigara ve 73 likid, 110 bin 215 dal dolu makaron, 143 bin 800 dal boş makaron, 34 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 573 mükerrer bandrollü 90 kilogram tütün, 15,6 kilogram nargile tütünü ve 1 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzincan Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı

Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title