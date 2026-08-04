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Erzincan'da tır dorsesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da tır dorsesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı
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Erzincan'da tır dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da tır dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ortaklaşa çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girmiş 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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