Erzincan'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. T.A. idaresindeki 06 BIY 567 plakalı otomobil, aynı yöne giden R.D. idaresindeki 27 AA 129 İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobildeki E.A. ile L.A. hayatını kaybetti, sürücü T.A. ile G.A. ve N.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.