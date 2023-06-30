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Erzincan'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, İran plakalı bir TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

-ERZİNCAN'da İran plakalı TIR'a arkadan çarparak altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. T.A. idaresindeki 06 BIY 567 plakalı otomobil, aynı yöne giden R.D. idaresindeki 27 AA 129 İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobildeki E.A. ile L.A. hayatını kaybetti, sürücü T.A. ile G.A. ve N.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer Koşan - Güncel

Erzincan İran Güncel Haberler

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