Erzincan'da SUV aracın istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Erzincan'da SUV aracın istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da SUV tipi aracın istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Erzincan'da SUV tipi aracın istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
İran uyruklu G.F. idaresindeki 97 AU 761 plakalı SUV tipi araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan H.B., H.F. ve H.F. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.