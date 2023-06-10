Erzincan'da Sprey Yapıştırıcı Yüklü TIR'lar Çarpıştı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzincan'da sprey yapıştırıcı yüklü bir TIR ile ev eşyası yüklü başka bir TIR çarpıştıktan sonra alev aldı. Kazada her iki sürücü de hayatını kaybetti.