Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle barajlar dondu

ERZİNCAN - Erzincan'daki Tercan ve Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi son günlerdeki soğukların etkisiyle buz tuttu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan 8 dönüm alana sahip Tercan Baraj Gölü etkili olan aşırı soğuklardan dolayı dondu. Erzincan- Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde bulunan 8 dönüm alan ve 156 milyon metre küp su hacmine sahip Tercan Baraj Gölü gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan aşırı soğuk nedeni ile buz tuttu.

Yaklaşık 25 - 30 santimetreyi bulan buz kalınlığı baraj gölünde yapılmakta olan kültür alabalık kafeslerini buz altında bıraktı. Baraj göllünde balık üretimi yapan balıkçılar zor günler yaşarken balıkçıların balık havuzları tekneleri ve diğer ekipmanları buz tabakasının içinde kaldı.

Dron ile havadan görüntülenen baraj gölünde güzel manzaralar oluştu.