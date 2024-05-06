Erzincan'da sahte içki operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak ve sahte alkollü içki ile imalatında kullanılan ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla kent genelinde operasyon gerçekleştirildi.

Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen Ş.A'nın ikametinde yapılan aramada, 3,5 litre satışa hazır el yapımı viski, 5 litre etil alkol ve içki satışında kullanılan 5 boş viski şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.