Erzincan'da sahte içki operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da düzenlenen operasyonda sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 80 litre sahte içki ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak ve sahte alkollü içki ile imalatında kullanılan ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen H.K'nin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada, 80 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.