Erzincan'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Erzincan'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda, 8 litre etil alkol, 6 litre viski ve 6 litre rakı ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak, sahte içki ve yasa dışı içki imalatında kullanılan ürünlerin ticaretinin engellenmesi, halk sağlığını olumsuz etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, H.Ö'nün ikametinde arama yapan polisler, 8 litre etil alkol, 6 litre viski ve 6 litre rakı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
