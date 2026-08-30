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Üzümlü'de sağanak: Taşkın ve su baskınları

Üzümlü'de sağanak: Taşkın ve su baskınları
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda taşkın ve su baskınlarına neden oldu. Sulama arklarının taş ve çamurla dolması sonucu yollar su altında kaldı; itfaiye ve belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Vatandaşlar evlerine su girmemesi için önlem aldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda taşkın ve su baskınları meydana geldi.

İlçe merkezindeki sulama arklarının yağışın ardından taş ve çamurla dolması sonucu bazı yollar su altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Üzümlü Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle tıkanan sulama arkları ile çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması başlattı.

Sağanağın devam ettiği ilçede bazı vatandaşlar da evlerine su girmemesi için kendi imkanlarıyla önlem aldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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