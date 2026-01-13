Haberler

Polis aracı şarampole devrildi: 2 yaralı

Güncelleme:
Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden polis aracı şarampole devrildi. Kazada 2 polis memuru yaralandı ve tedavi altına alındı.

ERZİNCAN'da polis aracının şarampole devrildiği kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolunun Sarıgöl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği polis aracı şarampole devrildi. Kazada araçtaki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polisler, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
