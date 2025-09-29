Erzincan'da Özel Gereksinimli Bireyin Trafik Polisi Olma Hayali Gerçekleşti

Erzincan'da özel gereksinimli kişinin trafik polisi olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, özel gereksinimli bir kişinin polislere olan sevgisinden haberdar oldu.

Üniforma giydirilip trafik aracıyla uygulama noktasına götürülen özel gereksinimli birey, burada araçları ve sürücülerin ehliyetini kontrol etti.

Hayali bir günlüğüne de olsa gerçek olan kişi, büyük sevinçle polislere eşlik etti, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.